Путин объявил благодарность участвовавшим в боях за Авдеевку войскам

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин поблагодарил войска группировки «Центр» и их командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева за взятие Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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