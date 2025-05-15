На Большом Садовом пруду спасли преждевременного купальщика

Работники станции «Академическая» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах днём 15 мая во время патрулирования заметили в воде Большого Садового пруда человека, подающего сигналы о помощи.
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