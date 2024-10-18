Нижегородскую область назвали одним из самых некурящих регионов

Жителей Нижегородской области назвали одними из самых некурящих в России. Такой аналитикой поделились в ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, пишет главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
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