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В Курганской области задержали жителя Москвы, организовавшего хищение со счетов кредитной организации

По версии следствия, житель Москвы разработал незаконную схему и привлек для ее реализации четырех жителей Кургана, которые за денежное вознаграждение зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а после открытия лицевого банковского счета получили бизнес-карту и терминалы, предназначенные для оплаты услуг.

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