«Торпедо» будет играть на «Арене Химки» в следующем сезоне: «В «Лужниках» даже многочисленная гвардия болельщиков растворяется» 

«Домашней будет «Арена Химки», резервной – «Лужники». До меня как руководителя клуб начинал сезон в «Лужниках», поэтому важно было выполнить перед болельщиками все обязательства, которые были перед началом сезона.
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