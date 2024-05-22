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«Торпедо» будет играть на «Арене Химки» в следующем сезоне: «В «Лужниках» даже многочисленная гвардия болельщиков растворяется» 

«Домашней будет «Арена Химки», резервной – «Лужники». До меня как руководителя клуб начинал сезон в «Лужниках», поэтому важно было выполнить перед болельщиками все обязательства, которые были перед началом сезона.

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