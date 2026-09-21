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Царьград

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Вовремя депортировали: Тиктокера Некоглая и его жену задержали за наркотики в Молдавии

Вовремя депортировали: Тиктокера Некоглая и его жену задержали за наркотики в Молдавии

Тиктокера Некоглая, депортированного из России, и его жену задержали за торговлю наркотиками и организацию притона в пригороде Кишинёва, сообщает источник.

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