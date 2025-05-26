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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Звоните куда хотите". Ситуация с "вонючим" подвалом в барнаульской многоэтажке ухудшилась

"Звоните куда хотите". Ситуация с "вонючим" подвалом в барнаульской многоэтажке ухудшилась

По словам местных жителей, Роспотребнадзор уже выявил повышенное содержание хлора в воздухе, однако УК на жалобы жильцов так и не отреагировала Ситуация со ставшим источником зловония подвалом дома на Некрасова, 12, в Барнауле становится только хуже.

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