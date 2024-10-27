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Закон, порядок, государство

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Российские военнослужащие провели урок мужества для школьников в Душанбе

Российские военнослужащие провели урок мужества для школьников в Душанбе

В ходе урока школьникам рассказали о ходе и основных этапах Великой Отечественной войны, о важности патриотизма и необходимости службы в армии для защиты своей Родины.

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