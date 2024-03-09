На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта после временного его перекрытия. Об этом около 12 часов по московскому времени сообщил Telegram-канал центра оперативной информации по ситуации на мосту.
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