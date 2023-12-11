Фигурант дела об убийстве Галины Старовойтовой запросил УДО

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал ходатайство Виталия Акишина, приговорённого в мае 2005 года к 23,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за посягательство на жизнь правозащитницы Галины Старовойтовой и покушение на убийство её помощника, об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии