Фигурант дела об убийстве Галины Старовойтовой запросил УДО

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал ходатайство Виталия Акишина, приговорённого в мае 2005 года к 23,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за посягательство на жизнь правозащитницы Галины Старовойтовой и покушение на убийство её помощника, об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.