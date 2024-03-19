Сорванный турнир по Apex Legends, моды в Cities: Skylines 2, детали о Войне Миров: Сибирь…

Том Хендерсон продолжает «сливать» подробности о PlayStation 5 Pro, авторы Denuvo помогут разработчикам отслеживать утечки, в Cities: Skylines II появится поддержка модов, турнир по Apex Legends экстренно прервали из-за хакерской атаки, 1С Game Studios делится деталями о боевике «Война Миров: Сибирь», топ-даун рогалик Shadow of the Depth готовится к запуску в Раннем доступе Steam, создатель Balatro празднует 1,000,000+ продаж и обещает активную поддержку проекта.