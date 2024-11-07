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«Интер» — «Арсенал»: судья ошибочно не удалил Артету

На 63-й минуте матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал» (1:0) судья Иштван Ковач правильно зафиксировал нарушение правил со стороны главного тренера гостей Микеля Артеты, но ошибочно вынес ему предупреждение, а не удалил из технической зоны с показом красной карточки.

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