На 63-й минуте матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал» (1:0) судья Иштван Ковач правильно зафиксировал нарушение правил со стороны главного тренера гостей Микеля Артеты, но ошибочно вынес ему предупреждение, а не удалил из технической зоны с показом красной карточки.