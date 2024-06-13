В Думе хотят запретить выплачивать на руки зарплату ниже МРОТ

Экономика Депутат Нилов пояснил, чем вызван законопроект. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе со СМИ завил, что 13 июня будет представлен проекта закона, согласно которому будет запрещено выплачивать фактическую зарплату ниже уровня МРОТ.
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