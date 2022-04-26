Міністр оборони США Ллойд Остін Ллойд Остін: «Україна потребує нашої допомоги, щоб перемогти сьогодні» Військові 40 країн, включаючи США, країни НАТО, Японію та Ізраїль, щомісячно зустрічатимуться в рамках «контактної групи» для координації військових поставок Україні Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у вівторок, що США та їхні союзники, які допомагають Україні відбити російську агресію, […] Сообщение Ллойд Остін: «Україна потребує нашої допомоги, щоб перемогти сьогодні» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.