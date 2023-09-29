Сам себе мастер
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Сам себе мастер

160 842 подписчика

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17 умельцев, которые обычные предметы превратили в "конфетку"

17 умельцев, которые обычные предметы превратили в "конфетку"

У некоторых людей есть настоящий талант: взять обычную вещь и усовершенствовать ее до эксклюзивного уровня.

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Комментарии
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Э
Эльвира
Очень креативно! Молодцы!
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