"Ураганы" уничтожили укрепления и склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Скриншот видео Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган", находящихся на вооружении у 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг", уничтожили укрепления и склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении.
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