Украина снова подверглась массированному ракетному удару. Названо число жертв атак ВСУ в Белгородской области за две недели За две недели марта украинские националисты убили 24 человека в Белгородской области.
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