Sabah: пожар на курорте в Турции мог произойти из-за включённого гриля

Пожар в отеле Grand Kartal на горнолыжном турецком курорте в Болу мог произойти из-за включённого на кухне гриля и распространиться после того, как персонал попытался потушить огонь водой вместо огнетушителя, пишет газета Sabah.
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