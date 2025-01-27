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Sabah: пожар на курорте в Турции мог произойти из-за включённого гриля

Sabah: пожар на курорте в Турции мог произойти из-за включённого гриля

Пожар в отеле Grand Kartal на горнолыжном турецком курорте в Болу мог произойти из-за включённого на кухне гриля и распространиться после того, как персонал попытался потушить огонь водой вместо огнетушителя, пишет газета Sabah.

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