ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 679 подписчиков

"Мне нужна молодая. Чтобы приятно было смотреть и трогать." Сказал муж в 48 лет, уходя к 25-летней. А через год вернулся за борщом.

"Мне нужна молодая. Чтобы приятно было смотреть и трогать." Сказал муж в 48 лет, уходя к 25-летней. А через год вернулся за борщом.

"Я все понял. Мне нужен дом. Нормальная еда и покой" "Поздно. Дом уже научился жить без тебя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии