Золото испытывает давление со стороны растущей доходности трежерис в начале недели

Цены на золото упали в начале этой недели, потеряв 0,9% за первые сутки торгов недели. Факторы снижения: Рост доходности казначейских облигаций: Увеличение доходности гособлигаций США делает их более привлекательными для инвесторов, отвлекая средства от золота.