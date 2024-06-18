Золото испытывает давление со стороны растущей доходности трежерис в начале недели

Цены на золото упали в начале этой недели, потеряв 0,9% за первые сутки торгов недели. Факторы снижения: Рост доходности казначейских облигаций: Увеличение доходности гособлигаций США делает их более привлекательными для инвесторов, отвлекая средства от золота.
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