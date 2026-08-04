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Metro Москва

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Десять тысяч смертей: жара в Европе выкашивает АЭС и обнажает скелеты мамонтов

Десять тысяч смертей: жара в Европе выкашивает АЭС и обнажает скелеты мамонтов

Как аномальная жара повлияла на Европу: остановка АЭС, лесные пожары, экономические потери. Уровень воды в Дунае упал, из-за чего возникла угроза охлаждения АЭС "Чернаводэ" в Румынии и была остановлена АЭС "Пакш" в Венгрии.

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