Десять тысяч смертей: жара в Европе выкашивает АЭС и обнажает скелеты мамонтов

Как аномальная жара повлияла на Европу: остановка АЭС, лесные пожары, экономические потери. Уровень воды в Дунае упал, из-за чего возникла угроза охлаждения АЭС "Чернаводэ" в Румынии и была остановлена АЭС "Пакш" в Венгрии.