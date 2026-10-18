Золотая листва в Карелии, багряные сопки в Якутии, бабочки в Питере или переменчивая погода на Дальнем Востоке — в каждом уголке страны осень может выглядеть по-разному.
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