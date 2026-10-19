Саудовская Аравия: полеты Flydubai в и из аэропортов Эр-Рияда Король Халид (RUH/OERK), Даммама Король Фахд (DMM/OEDF) и регионального аэропорта Абха (AHB/OEAB) были приостановлены до 24 октября из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.