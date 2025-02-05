Назван наиболее выгодный для Трампа сценарий украинского конфликта

Политолог Марков: Прекращение украинского конфликта выгодно для Трампа Значительно более выгодным для президента США Дональда Трампа кажется завершение украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.
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