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Назван наиболее выгодный для Трампа сценарий украинского конфликта

Назван наиболее выгодный для Трампа сценарий украинского конфликта

Политолог Марков: Прекращение украинского конфликта выгодно для Трампа Значительно более выгодным для президента США Дональда Трампа кажется завершение украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.

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