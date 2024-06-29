Западные эксперты: с российскими планирующими бомбами сложно бороться

Многотонные планирующие бомбы представляют угрозу для линий обороны Украины. По информации из западных источников, под Харьковом российские войска отступают, однако на других участках фронта наступательные операции проходят успешно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВС РФ нанесли удары по бронетанковому заводу Харькова, где находилась военная техника противника
- «Красных линий больше нет»: военкор предложил сбивать американские дроны при их появлении у Крыма
- Российские войска в ночь на 27 июня нанесли серию ударов по объектам противника от Харьковской и Киевской областей до ивано-франковской Коломыи
Свежие комментарии