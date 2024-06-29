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Военное обозрение

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Западные эксперты: с российскими планирующими бомбами сложно бороться

Западные эксперты: с российскими планирующими бомбами сложно бороться

Многотонные планирующие бомбы представляют угрозу для линий обороны Украины. По информации из западных источников, под Харьковом российские войска отступают, однако на других участках фронта наступательные операции проходят успешно.

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