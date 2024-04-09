Цветная тушь и румяна во всю щеку: 3 модных тренда весеннего макияжа

На что обращать внимание, когда вы «рисуете» лицо После зимней спячки и хандры мы все готовы покинуть свои уютные коконы и выглядеть прекрасными разноцветными бабочками, и это преображение начинается с макияжа.
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