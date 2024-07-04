От Москвы до Бутана: как выглядят школьные площадки в разных странах

«Playground» — так называется фотосерия Джеймса Моллисона. Думая о детстве, британский фотограф заметил, что чаще всего вспоминает о школьной площадке — месте смеха, игр, шумных выходок, а еще первых слез, конфликтов и драк.
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