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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Воулз: «В случае с Албоном ответственность за результат лежит на команде – мы слишком рано выпустили его на трассу»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, отметив, что команда допустила ошибку со стратегией – и что именно это не позволило Алексу Албону пройти в третий сегмент.

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