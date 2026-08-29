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Небесное зрелище. Осетровая луна взошла ночью над Барнаулом

Небесное зрелище. Осетровая луна взошла ночью над Барнаулом

Августовское полнолуние традиционно называют "осетровой луной" Фото: Олег Укладов Необычное полнолуние наблюдали жители Барнаула вечером 28 августа.

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