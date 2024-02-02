В России власти обсуждает запуск льготной ипотеки на ребенка до 18 лет Ирэн ОрлонскаяСогласно сообщению, полученному из надежного источника, власти России в настоящее время активно обсуждают возможность расширения условий предоставления льготной ипотеки на семьи, в которых имеется один несовершеннолетний ребенок любого возраста.