В России власти обсуждает запуск льготной ипотеки на ребенка до 18 лет Ирэн ОрлонскаяСогласно сообщению, полученному из надежного источника, власти России в настоящее время активно обсуждают возможность расширения условий предоставления льготной ипотеки на семьи, в которых имеется один несовершеннолетний ребенок любого возраста.
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