С 22 по 26 апреля 2024 года в учреждении образования проводится ´Неделя нулевого травматизма´.Целью проведения ´Недели нулевого травматизма´ является обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочих местах, предотвращения случаев производственного травматизма в организациях, направленное на оперативное выявление нарушений норм охраны труда .
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