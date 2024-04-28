С 22 по 26 апреля 2024 года в учреждении образования проводится ´Неделя нулевого травматизма´.Целью проведения ´Недели нулевого травматизма´ является обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочих местах, предотвращения случаев производственного травматизма в организациях, направленное на оперативное выявление нарушений норм охраны труда .