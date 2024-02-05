Всероссийский конкурс «Партитура-2024» начинает прием заявок

III Всероссийский конкурс «Партитура-2024» с 7 февраля начинает прием заявок. Конкурс проводится по семи номинациям: «Симфоническое произведение крупной формы»; «Симфоническое произведение малой формы»; «Балетная музыка»; «Оперная музыка и оперетта»; «Киномузыка»; «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром»; «Эстрадно-симфоническое произведение»; «Хоровая музыка».