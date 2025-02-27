Инструкции к некоторым машинам прямо требуют закрывать дверцу — но многие ли их читают? Никогда не оставляйте дверцу машинки открытой после стирки, и вот почему Почти все мы оставляем дверцу стиральной машины открытой после стирки и держим в таком положении до новой закладки белья и запуска цикла.