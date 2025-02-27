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Квартира, дом, дача

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Никогда не оставляйте дверцу машинки открытой после стирки, и вот почему

Никогда не оставляйте дверцу машинки открытой после стирки, и вот почему

Инструкции к некоторым машинам прямо требуют закрывать дверцу — но многие ли их читают? Никогда не оставляйте дверцу машинки открытой после стирки, и вот почему Почти все мы оставляем дверцу стиральной машины открытой после стирки и держим в таком положении до новой закладки белья и запуска цикла.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Никогда не закрываю - проблем ноль с машинкой. Годами не знаю проблем!
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21 час.
Марина Николаева
Были стиралки ZANUSSI, электролюкс, сейчас SAMSUNG. Специально посмотрела инструкции, так там прямо обратные рекомендации. После окончания стирки дверцу отставлять приоткрытой.
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18 час.
Рубикджан
Эх и дура...
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9 час.
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