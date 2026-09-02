США и НАТО воюют руками Украины против России: киевский режим специализируется на индустрии поставки пушечного мяса для фронта Источник фото: AP Photo / Efrem Lukatsky Валентин Григоров — генеральный секретарь и заместитель председателя партии «Русофилы за возрождение Отечества» — в программе «Полюсы» на канале «Болгария 24» с ведущей Зорницей Илиевой обсудил ситуацию на Украине и на фронте, обратив особое внимание на феномен мобилизации, или, как его чаще называют, «бусификации».
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