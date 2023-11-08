Госдеп: Переговоры о саудовско-израильской нормализации были остановлены

Помощница государственного секретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф поделилась информацией о том, что переговоры о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем были приостановлены из-за конфликта, разгоревшегося на территории сектора Газа.
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