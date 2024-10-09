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Мода и Шоу-бизнес

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50-летняя Кейт Мосс снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

50-летняя Кейт Мосс снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующий ролик появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бренда Saint Laurent.

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