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Туристы РФ вернулись из Антальи после отмены рейсов

Туристы РФ вернулись из Антальи после отмены рейсов

Туристы из России вернулись домой из Антальи через три дня после отмены авиарейсов.РИА Новости со ссылкой на отдыхающих сообщает, что туристы из РФ вернулись домой из Антальи после отмены авиарейсов Turkish Airlines.

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