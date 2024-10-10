Опубликован график подвоза воды в Феодосии

В нескольких посёлках Феодосии могут наблюдаться перебои водоснабжения или полное отсутствие воды. Они связаны с отбором ресурса из магистрального водовода для обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС на нефтяной базе.
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