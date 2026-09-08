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ISU добавил Гуменника в список запасных на этапы Гран-при

ISU добавил Гуменника в список запасных на этапы Гран-при

Российский фигурист Пётр Гуменник попал в список запасных на этапы серии Гран-при ISU. В документе был указан результат, который он показал на челленджере в Японии (236,25), а не на Олимпиаде (271,21).

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