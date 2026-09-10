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Царьград

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Дмитрий Баталов выиграл 5 миллионов рублей в лотерею "Столото"

Дмитрий Баталов выиграл 5 миллионов рублей в лотерею "Столото"

Паралимпиец из Сургута, Дмитрий Баталов, стал обладателем 5 миллионов рублей, выиграв в лотерею "Столото".

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