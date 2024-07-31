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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сушинский о Кузнецове в СКА: «Плюс не только для клуба, но и для КХЛ. Подписание увеличит посещаемость в Петербурге и других городах»

32-летний нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга после расторжения контракта с «Каролиной». Ранее в России он выступал только за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год.

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