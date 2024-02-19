Швеция смотрит в бездну Скандинавская нация с населением 10,6 миллиона человек сталкивается с национальным кризисом из-за своей неспособности успешно интегрировать рекордное число иммигрантов Было время, когда американские либералы рассматривали Швецию как вдохновляющий пример скандинавского государства всеобщего благосостояния.
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