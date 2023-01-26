В Башкортостане подвели итоги конкурса детского творчества «Участковый глазами детей»

Для участия на региональном этапе конкурса поступило более 200 творческих работ. В МВД по Республике Башкортостана завершился региональный этап Всероссийского тематического конкурса детского художественного творчества «Участковый глазами детей».
Для участия на региональном этапе конкурса поступило более 200 творческих работ. В МВД по Республике Башкортостана завершился региональный этап Всероссийского тематического конкурса детского художественного творчества «Участковый глазами детей».
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