Военное обозрение

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В Пентагоне подтвердили свои намерения о размещении в Японии ракет средней дальности

В Пентагоне подтвердили свои намерения о размещении в Японии ракет средней дальности

Министерство обороны США подтвердило свои намерения о размещении в Японии ракет средней дальности, вопреки всем распространяющимся слухам об отсутствии у Вашингтона подобных планов.

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