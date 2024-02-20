Салливан заявил, что США введут санкции против некоторых элементов ОПК РФ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Соединенных Штатов введет 23 февраля санкции против оборонно-промышленного комплекса (ОПК ) РФ, а также источников доходов российской экономики.
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