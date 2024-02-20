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Салливан заявил, что США введут санкции против некоторых элементов ОПК РФ

Салливан заявил, что США введут санкции против некоторых элементов ОПК РФ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Соединенных Штатов введет 23 февраля санкции против оборонно-промышленного комплекса (ОПК ) РФ, а также источников доходов российской экономики.

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