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Письмо из Германии

Письмо из Германии

Итак, первая глава, что же прячет автор за мишурой слов и образов? Опытный читатель обязательным образом воскликнет: «Завязка истории, обычное дело!» И будет абсолютно прав, но с небольшой поправкой – это продолжение приключений маэстро Ленара, потомственного импресарио, помимо своей воли в принявший на себя роль спасителя Империи Архонтов.

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