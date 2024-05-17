Письмо из Германии

Итак, первая глава, что же прячет автор за мишурой слов и образов? Опытный читатель обязательным образом воскликнет: «Завязка истории, обычное дело!» И будет абсолютно прав, но с небольшой поправкой – это продолжение приключений маэстро Ленара, потомственного импресарио, помимо своей воли в принявший на себя роль спасителя Империи Архонтов.