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«К ногам России падут Париж и Берлин». На Западе сделали заявление о Путине

Лидеры европейских стран, сосредоточившись на милитаризации в ущерб интересов своих граждан, сами приведут к власти силы, заинтересованные в налаживании диалога с Россией, и президенту.

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