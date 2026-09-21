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ИА Регнум

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Временный управляющий «Ашан» и «Лемана ПРО» пообещал сохранить сети

Временный управляющий «Ашан» и «Лемана ПРО» пообещал сохранить сети

Компания «Л. Е. В. Менеджмент», получившая под временное управление торговые сети «Ашан» и «Лемана ПРО», пообещала сохранить их в нынешнем виде и обеспечить бесперебойную работу.

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