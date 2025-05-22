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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дания впервые вышла в полуфинал ЧМ. Датчане обыграли Канаду во 2-й раз в истории

В 1/4 финала ЧМ-2025 датчане обыграли сборную Канады со счетом 2:1.  До этого датчане занимали восьмое место на мировых первенствах в 2010 и 2016 годах.

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