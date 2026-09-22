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Президент Туркмении поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Президент Туркмении поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в телефонном разговоре поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму, сообщает пресс-служба Кремля.

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